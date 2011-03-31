Рівень радіації за межами 20-кілометрової зони навколо "Фукусіми-1" істотно перевищує норми

Рівень радіації у ряді місць за межами 20-кілометрової зони навколо японської АЕС "Фукусіма-1", з якої після аварії 11 березня були евакуйовані люди, істотно перевищує допустимі норми.

Про це заявили представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Радіо "Свобода".

Зокрема, в селі Ітате - за 40 кілометрів від АЕС - радіаційний фон удвічі вищий, ніж при якому МАГАТЕ рекомендує евакуювати жителів.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН не виключив, що зона евакуації може бути розширена.

На станції, що постраждала внаслідок землетрусу і цунамі, тривають роботи з охолодження реакторів і відкачуванню радіоактивної води.