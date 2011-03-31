Ф'ючерси на нафту на NYMEX впали на фоні зростання запасів нафти в США

Запаси нафти в ключовому сховищі США досягли нового рекордного максимуму, про що свідчили представлені в середу дані. Це обмежило зростання нафтових ф`ючерсів, незважаючи на бої в Лівії, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 52 цента, або 0,5%, - до 104,27 долара за барель.

Водночас, за підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent впали на 3 центи - до 115,13 долара за барель.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси сирої нафти в Cushing, штат Оклахома, досягли рекордного рівня 41,9 млн. барелів. Це чинило тиск на вартість нафти, що торгується на NYMEX, у той час як ціна на нафту марки Brent, яка використовується в Європі, зростала на тлі подій на Близькому Сході і в Північній Африці.

Зростання запасів у Кушинзі сталося на тлі збільшення нафтових запасів по всій країні. Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 2,9 млн. барелів - до 355,7 млн. барелів. З початку року запаси зросли на 21 млн. барелів.

Звіт по запасах та інші економічні дані стали важливими двигунами цін на нафту минулого року, проте тепер вони відійшли на задній план на тлі нестабільності в Лівії та інших багатих нафтою країнах Близького Сходу та Північної Африки. Зараз ф`ючерси коливаються вище 100 доларів за барель. За словами трейдерів, перебої з поставками з Лівії вже відображені в цінах, тоді як інші фактори ще можуть вплинути на них.

Запаси бензину впали на 2,7 млн. барелів, тоді як попит на паливо знизився на 2,3% на тлі зростання цін на заправних станціях.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 1,82 цента - до 3,0640 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів знизилися на 0,19 цента - до 3,0396 долара за галон.