Україну цікавить досвід Брунею в експлуатації терміналу з виробництва скрапленого газу – Янукович

Україна хоче використати досвід Брунею в експлуатації терміналу з виробництва скрапленого газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у Брунеї під час відвідування підприємства BLNG з виробництва скрапленого газу.

Під час спілкування із керівництвом компанії главу держави поінформували про її історію та досягнення, провели коротку екскурсію територією підприємства. Президент також мав можливість ознайомитися з роботою Центра управління BLNG.

Під час спілкування із керівниками підприємства глава держави підкреслив, що для України є цікавим дізнатися про досвід роботи у сфері виробництва скрапленого газу, накопичений компанією Brunei Liquefied Natural Gas за десятиріччя її роботи у цій сфері.

Президент зазначив, що у березні 2010 року уряд затвердив план заходів з реалізації проекту будівництва терміналу з перевалки скрапленого газу на узбережжі Чорного моря, зазначивши, що розрахункова вартість проекту становить близько одного мільярда доларів.

«Досвід, отриманий вами за майже сорок років роботи терміналу, є дуже цікавим для України. Безумовно, ми б хотіли використати ваш досвід експлуатації цього об’єкту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, висловившись за доцільність обговорення партнерських відносин України та Брунею з даного питання.

Говорячи про плани щодо будівництва терміналу в Україні, Президент зазначив, що сьогодні вже є певні напрацювання щодо цього проекту, але наразі він перебуває на тій стадії, коли можна вносити корективи, враховуючи сучасний досвід.

Президент окремо відзначив актуальність питання розробки родовищ природних ресурсів. Він зокрема нагадав, що в Україні останнім часом розпочалося видобування газу не тільки на суходолі, а й на шельфах Чорного та Азовського морів.

Крім того, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, у зв’язку із розвитком сучасних технологій видобутку сланцевого газу в Україні також з’явилася така перспектива.

Президент звернув увагу і на той факт, що на сьогодні наша держава є одним із найбільших споживачів газу на європейському просторі, а в Західній Україні розташовані найбільші в Європі газосховища, які можуть приймати близько 35 мільярдів кубометрів газу.

Глава держави висловив сподівання на налагодження ефективної партнерської співпраці із брунейськими підприємствами в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому природного зрідженого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

В даний час розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт «Южний»), Миколаївська область (порт «Очаків») і Крим (порт «Феодосія»). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м зрідженого природного газу має завершитися в 4-му кварталі 2014 року, другої черги – в 4-му кварталі 2016 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мали оголосити 19 січня 2011 року, але його було перенесено.