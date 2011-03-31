Прем'єр: проблему диспропорції вітчизняного та імпортного бензину вдасться вирішити в 2011-2012 рр.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що за 2011-2012 роки в Україні вдасться вирішити проблему диспропорції вітчизняного та імпортного палива на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

При цьому прем`єр зазначив, що вчора під час наради уряду вдалося домовитися з власниками нафтопереробних заводів про спільні дії для збільшення нафтопереробки на вітчизняних підприємствах.

«Це дасть змогу нам стабілізувати ситуацію на ринку нафтопродуктів. Я думаю, що ми домовилися достатньо щодо конкретних параметрів, і протягом 2011- 2012 років ця проблема здебільшого буде вирішена за рахунок заміщення дорогого імпорту відносно дешевшими нафтопродуктами, одержаними в результаті переробки нафти на наших підприємствах», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 березня, Кабінет міністрів України і вітчизняні виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на вітчизняних підприємствах.

Від Кабміну меморандум підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО, а з боку виробників нафтопродуктів меморандум підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, президент ВАТ «Лукойл» Вагіт АЛЕКПЕРОВ, виконавчий директор ВАТ "ТНК ВР" Герман ХАН, акціонер ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, голова правління ВАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО.

Уряд поставив перед Міністерством енергетики і вугільної промисловості завдання збільшити обсяги переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах і поступово збільшити частку реалізації вітчизняної продукції на ринку нафтопродуктів.