«Укргазвидобування» реалізувала на аукціоні 11,04 тис. тонн нафтопродуктів

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», 30 березня ц.р. на аукціоні № 2НП на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 11,04 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні: бензин А-76 - 3,96 тис. тонн за середньою ціною 10 750,83 грн. / т (стартова ціна - 10 740,00 грн. / т); бензин А-92 - 3 , 00 тис. тонн за середньою ціною 10 816,20 грн. / т (стартова ціна - 10 815,00 грн. / т); бензин А-95 - 1,92 тис. тонн за середньою ціною 11 181,00 грн. / т (стартова ціна - 11 181,00 грн. / т); дизельне пальне - 0,96 тис. тонн за середньою ціною 9 757,25 грн. / т (стартова ціна - 9 621,00 грн. / т).

Також компанія реалізувала на аукціоні 0,96 тис. тонн мазуту М-100 за середньою ціною 4 856 грн. / т (стартова ціна - 4 806,0 грн. / тонна), а також 0,24 тис. тонн уайт-спіриту за 10 260 грн. / т (стартова ціна - 9 855,0 грн. / тонна).

Як повідомляв УНІАН, на попередньому аукціоні ДК «Укргазвидобування» середня ціна реалізації бензину А-76 склала 10 738,6 грн. / т, А-92 - 10 814,4 грн. / т, А-95 - 11 180 грн. / т, дизпалива - 9 600 грн. / т, мазуту - 4 804 грн. / т, уайт-спіриту - 9 855 грн / тонна.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, скрапленого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.