У Криму роздрібні ціни на бензин і дизпальне зросли на 4-25 коп.

В Автономній Республіці Крим за період з 24 по 31 березня 2011 роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне підвищилися на 4-25 копійок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за вказаний період на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 підвищилася з 9,55-9,95 до 9,70-9,99 грн. / Л, бензину марки А-95 (premium) - з 10,20 -10,25 до 10,30-10,50 грн. / л, бензину марки А-92 - з 9,30-9,55 до 9,45-9,65 грн. / л, марки А-80 - з 9,10-9,15 до 9,20-9,30 грн. / л.

Роздрібна ціна 1 літра дизельного пального за вказаний період підвищилася з 9,05-9,40 до 9,20-9,50 грн.