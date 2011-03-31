JKX Oil & Gas у 2010 році скоротила чистий прибуток в 4 рази

Нафтогазовидобувна компанія JKX Oil & Gas plc (Великобританія) з активами в Україні в 2010 році скоротила чистий прибуток у 4 рази порівняно з 2009 роком - до 21,16 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті біржі London Stock Exchange.

У повідомленні наголошується, що доходи JKX Oil & Gas у 2010 році скоротилися на 1,8% порівняно з 2009 роком - до 192,88 млн. дол., а операційний прибуток - на 20%, до 95 млн. дол.

Сумарне виробництво вуглеводнів в 2010 році знизилося на 11% - до 10,32 тис. бар. нафтового еквівалента на добу (boepd) через незаплановану затримку з початком роботи другої бурової установки на ліцензійній майданчику в Полтавській області, проте зростання цін на природний газ дозволило компенсувати в доходах це падіння виробництва.

Як повідомляв УНІАН, у лютому компанія співвласника найбільшого в Україні «ПриватБанку» (Дніпропетровськ), відомого українського бізнесмена Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО Ralkon Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) сконцентрувала 27,1% акцій JKX Oil & Gas.

Нагадаємо, основним активом JKX Oil & Gas в Україні є ТОВ «Полтавська газонафтова компанія».

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою і видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil & Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

JKX за підсумками 2009 року отримала чистий прибуток 85,24 млн. дол., що на 9,1% перевищує показник 2008 року. Її дохід скоротився на 5,1% - до 196,51 млн. дол. При цьому компанія збільшила виробництво вуглеводнів на 6% - до 11,665 тис. бар. нафтового еквівалента на добу (boepd).