Клюєв вважає перспективним будівництво газопроводу «Схід - Захід»

На думку першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, одним із перспективних проектів для участі українських компаній є будівництво транстуркменського газопроводу «Схід - Захід».

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він заявив у ході зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

Окрім поставки трубної продукції, на думку А.КЛЮЄВА, українські підрядники можуть забезпечити будівництво лінійних ділянок трубопроводу, включаючи найбільш складні, а також компресорних станцій.

А.КЛЮЄВ відзначив «величезний» досвід, який є в українських підприємств із проектування та будівництва підземних переходів газопроводів та інших складних об'єктів.

Він також заявив, що Україна підтримує міжнародну ініціативу Туркменістану щодо забезпечення безпеки транснаціональної трубопровідної інфраструктури. «Україна, як великий імпортер природного газу й транзитна країна, яка володіє розвиненою газотранспортною інфраструктурою, зацікавлена в реалізації цієї ідеї та відновленні тісного співробітництва в газотранспортній сфері», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, він зазначив, що українські компанії могли б взяти участь у майбутньому будівництві злітно-посадочних смуг в аеропортах Туркменабата і Дашогуз, а також мостів, шляхопроводів і автомобільних доріг будь-якої складності.

Окрім цього, А.КЛЮЄВ ознайомив Президента Туркменістану з низкою інших пропозицій зі співробітництва в різних галузях, зокрема в модернізації 5-го енергоблоку Марійської електростанції.

Також, зазначають у прес-службі Мінекономрозвитку, українська сторона пропонує туркменським замовникам розшити спектр продукції українського машинобудування для закупівлі. Зокрема, пропонується звернути увагу на спеціальну будівельну та дорожню техніку, яка за технічними характеристиками не поступається російським і білоруським аналогам, але при цьому дешевша.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 31 березня - 1 квітня перебуває з робочим візитом у Туркменістані.