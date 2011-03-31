Україна збирається залучити 780 млрд. грн. на розвиток електроенергетики

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує, що на розвиток електроенергетичної галузі країни до 2030 року бути направлено 780 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО з посиланням на проект відкоригованої Енергетичної стратегії України до 2030 року.

За його словами, ці кошти буде спрямовано на будівництво і модернізацію об`єктів електроенергетичної сфери.

При цьому, відзначив глава НКРЕ, при розрахунку загального обсягу інвестицій експерти Міненерго виходили з прогнозної вартості реконструкції енергогенеруючих потужностей в розмірі до 800 дол. за 1 кВт встановленої потужності, з яких майже половина прямуватиме на заходи, пов`язані з поліпшенням екологічної складової роботи енергооб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір до серпня поточного року завершити коригування Енергетичної стратегії України до 2030 року.

За словами заступника міністра енергетики і вугільної промисловості України Микити КОНСТАНТІНОВА, у документі, зокрема, буде скоригована потреба України у будівництві нових генеруючих потужностей. При цьому стратегія буде чітко прив`язана до прогнозів економічного розвитку України на період до 2030 року.

М.КОНСТАНТІНОВ відзначив, що в основному документ буде скоригований у частині зменшення прогнозу будівництва атомних енергоблоків. Також він відзначив, що зазначений варіант стратегії не є остаточним і виходитиме з середньострокових перспектив і коригуватиметься кожні 2-3 роки.