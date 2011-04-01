Ф'ючерси на нафту на NYMEX у четвер досягли максимумів

Ф`ючерси на нафту в четвер закрилися на найвищому рівні за два з половиною роки на фоні ослаблення долара США і невдач повстанців у Лівії, які породили побоювання, що цей конфлікт може затягтися, передає ПРАЙМ-ТАСС. Ціни на бензин та паливо також різко зросли і досягли найвищих рівнів за більш ніж два роки.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 2,45 долара, або на 2,4%, до 106,72 долара за барель. Це найвищий рівень закриття з вересня 2008 року.

Водночас, за підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent зросли на 2,23 долара, або на 1,9%, до 117,36 долара за барель, найвищого рівня з серпня 2008 року.

Трейдери сфокусувалися на різкому падінні долара США проти євро в четвер, що спровокувало покупки твердих активів, таких як сировинні товари. Євро також зростав на тлі прогнозів про те, що Європейський центральний банк наступного тижня підвищить процентні ставки, що буде відповідати жорсткій позиції банку щодо інфляції.

Обсяги торгів у четвер були низькими. Четвер також став останнім місяцем кварталу. Ціни на сиру нафту зростали останні три місяці. У цьому році ф`ючерси на нафту на NYMEX зросли на 16,7%, оскільки хвилювання в арабському світі посилили побоювання щодо перебоїв з поставками.

Ці побоювання вийшли на центральний план у зв`язку з Лівією, яка припинила експорт нафти в обсязі близько 1,3 млн. барелів на день у зв`язку з повстанням і західними санкціями. У середу повстанці зазнали поразки, коли сили полковника Муаммара Каддафі, за повідомленнями, зайняли одне зі східних міст, де закріпилися повстанці і в якому знаходяться нафтовидобувні комплекси. Війська Каддафі також піддали артилерійському обстрілу сусіднє місто, зайняте повстанцями. Все це породжує побоювання, що завершення конфлікту і повернення Лівії на ринок нафти можуть бути справою віддаленої перспективи.

Ф`ючерси на бензин і паливо також досягли максимумів. Попит на бензин, як очікується, буде зростати в найближчі місяці з початком літнього автомобільного сезону.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 4,36 цента, або на 1,4%, до 3,1076 долара за галон, найвищого рівня закриття з липня 2008 року. Котирування квітневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів зросли на 5,02 цента, або на 1,7%, до 3,0898 долара за галон, найвищого рівня з серпня 2008 року. Обидва контракти закінчилися в четвер.