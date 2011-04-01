ЄБРР надає кредит у 10 млн. дол. компанії «Надія» - оператору на ринку скрапленого газу і нафтопродуктів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 10 млн. дол. США української компанії «Надія», яка займається оптовою й роздрібною реалізацією скрапленого газу й нафтопродуктів.

Про це йдеться в прес-релізі ЄБРР, переданому УНІАН.

Кредит буде використано для фінансування інвестиційної програми компанії, яка передбачає придбання, будівництво та модернізацію газових і багатопаливних заправних станцій по всій Україні. Крім того, він дозволить подвоїти пропускну спроможність газового терміналу компанії, який стратегічно розташований поряд із кордоном України з державами-членами ЄС.

Довідка УНІАН. ЄБРР, власником якого є 61 держава й дві міжурядові організації, визначив за свою мету сприяння при переході від економік із центральним плануванням до ринкових економік у країнах регіону від центральної Європи до центральної Азії.

В 2010 році обсяг інвестицій ЄБРР в Україну становив 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) у рамках 28 проектів.

Сукупний обсяг діяльності ЄБРР станом на 31 грудня 2010 року становив понад 6 млрд. євро в рамках 264 проектів.

Компанія «Надія» більше 20 років займається оптовою й роздрібною торгівлею нафтопродуктами як на території України, так і за її межами. У своїй діяльності компанія використовує матеріально-технічну базу, що складається з нафтобаз і газонаповнювальних станцій, багатопаливних АЗК і газових АГЗС, які оснащено сучасним високотехнологічним і безпечним обладнанням.