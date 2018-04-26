«Нафтогаз» йде на IPO, але може опинитися в «Газпромі»

Замість глибокого структурного реформування НАК «Нафтогаз Україна» почали готувати до первинного публічного розміщення акцій. Якщо компанія прийде на міжнародну фондову біржу в своєму нинішньому вигляді, чекати її там буде хіба що «Газпром».

Коли і в яких обсягах можна очікувати появи акцій НАК «Нафтогаз Україна» на одній із фондових бірж світу, а головне, що це дасть українській нафтогазовій галузі? Після заяви Віктора Януковича про можливий продаж частини акцій українського газового гіганта вже досить багато сказано на цю тему. Загалом, більшість експертів скептично сприйняла ініціативу Президента. Навіть з суто технічної і законодавчої точок зору перспективи первинного публічного розміщення акцій НАКу виглядають непереконливо. З іншого боку, вихід на IPO передбачає клопітку і тривалу підготовчу роботу, для цього процесу є навіть спеціальний термін due diligence (DDG), який можна перекласти з англійської як «належна сумлінність». DDG передбачає формування максимально об`єктивного уявлення про об`єкт інвестування, оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку вартості об`єкта. Одним словом, компанія розкриває перед потенційними інвесторами всі свої переваги і недоліки. Таким чином, в ідеалі підготовка до IPO дає «Нафтогазу» шанс розібратися в своїх проблемах з допомогою незалежного аудиту та визначити шляхи оздоровлення, що для компанії, яка постійно відчуває фінансові проблеми, вже не мало. Але все це буде справедливо щодо «Нафтогазу» тільки в тому випадку, якщо у виході НАКу на IPO дійсно зацікавлені ті люди, які сьогодні прямо чи опосередковано «рулять» нафтогазовим сектором України. А тут виникають сумніви...

Чи далеко до IPO?

29 березня НАК «Нафтогаз Україна» оголосив тендер з відбору компанії для проведення аудиту запасів вуглеводнів на своїх родовищах. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі». Згідно з повідомленням, аудит профінансують за власні та бюджетні кошти. Термін надання послуги - до 2012 року. Зрозуміло, що оцінка запасів нафти і газу буде проводитися «Нафтогазом» у рамках підготовки до IPO, а термін надання даної послуги можна було б умовно взяти і за термін закінчення підготовки до виходу на фондовий ринок.

Нагадаємо також, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про те, що Міненерго розраховує залучити 5-6 млрд. дол. від розміщення міноритарного пакету акцій НАК «Нафтогаз Україна» на західних фондових біржах.

Як відомо, 21 березня п.р. В.Янукович заявив, що вважає можливим продаж частини акцій НАК «Нафтогаз Україна» на міжнародних біржах. За словами глави держави, на базі «Нафтогазу» необхідно створити прозору та ефективну вертикально інтегровану компанію. «Якщо для цього необхідно поступитися частиною компанії, продати на міжнародних біржах певну частину акцій - на це треба йти», - заявив він.

Що ж до того, який пакет акцій «Нафтогазу» може бути розміщений на фондовій біржі, то ще в кінці лютого цього року Дмитро Фірташ в своєму інтерв`ю французькому виданню La Politique Internationale говорив про можливий продаж 20-25% акцій компанії. Думка Д.Фірташа важлива не тільки тому, що він є однією з найбільш впливових фігур нашої газової галузі, а й тому, що саме він заявляв про лобіювання ідеї IPO «Нафтогазу». «... Я переконую в цьому і уряд, і Президента, - що НАК «Нафтогаз» треба виводити на фондовий ринок. Тільки так ми будемо знати, скільки він коштує», - зазначав Д.Фірташ в інтерв`ю La Politique Internationale.

Після заяви Президента можна говорити про те, що пан Фірташ домігся значних успіхів у цьому питанні.

Одним із ключових питань у зв`язку з IPO «Нафтогазу» залишаються терміни його проведення. Якщо оцінку своїх вуглеводневих родовищ НАК хоча б теоретично може встигнути завершити до кінця цього року, то саме розміщення в 2012 році залишається під великим питанням. Багато експертів сходяться на думці про те, що раніше ніж через 2 роки, тобто у 2014-му, очікувати появи «Нафтогазу» на біржах не варто.

Зокрема, старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Денис Саква вважає, що для того, аби провести публічне розміщення акцій «Нафтогазу» на Лондонській біржі, необхідно перевести його активи на закордонну компанію, що досить проблематично, оскільки інвестори можуть поставити питання щодо погашення євробондів НАКу. Як відомо, восени минулого року в «Нафтогазу» були серйозні проблеми з виплатою 500 млн. дол. боргу за своїми облігаціями.

Д.Саква також відзначив, що якщо оцінювати 20-відсотковий пакет для продажу на біржі в 5-6 млрд. дол., то виходить, що капіталізація «Нафтогазу» буде становити приблизно 25 млрд. дол., що, на його думку, є «досить сумнівною оцінкою в зв`язку з проблемами даного підприємства».

Недопереоцінений

Існує думка, що, використовуючи так званий метод мультиплікатора для оцінки прогнозованої в майбутньому капіталізації тієї або іншої компанії, можна як «переоцінити» її, так і «недооцінити». Тут, як кажуть, справа смаку, при цьому аргументи будуть цілком переконливими. Можна, наприклад, зробити акцент на тому, що «Нафтогаз» контролює значні обсяги родовищ газу (той же сланцевий або шахтний метан у нас рахують десятками мільярдів, а то й трильйонами кубометрів). У такому випадку прогнозована капіталізація компанії, за рахунок розробки цих родовищ, років так через 10 буде на висоті. Але можна зосередитися і на розбалансованому внутрішньому українському ринку газу, тоді перспективи «Нафтогазу» виглядатимуть досить сумно.

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут однією з основних проблем «Нафтогазу» вважає відсутність чіткого фінансового плану. «Враховуючи необхідність дотацій з держбюджету на різницю між закупівельною ціною російського газу та вартістю його реалізації населенню, говорити про збалансований фінансовий план не доводиться. Про збереження цієї проблеми неодноразово зазначав МВФ, але питання встановлення ціни газу для населення у відповідності до економічно обґрунтованого рівня остаточно досі не вирішене. Хоча навіть якщо це і станеться, ніхто не гарантує збирання грошей за продаваний населенню газ», - зазначив експерт.

О.Нарбут також підкреслив, що «зараз не модно купувати акції компаній, в яких так багато всього намішано, як у «Нафтогазі». Перспективи на IPO є у таких окремо взятих структурних підрозділів «Нафтогазу», як «Чорноморнафтогаз», «Укргазвидобування», «Укрнафта» або «Укртрансгаз», тобто у тих компаній, які мають на балансі конкретні активи. Тоді як непрозорий бюджет НАКу, згадати хоча б темпи затвердження річної фінансової звітності або складні взаємини з закордонними інвесторами, позбавляють «Нафтогаз» як єдине ціле шансів на успішне розміщення акцій», - переконаний експерт

Він вважає, що перш ніж виходити на ІРО, компанія має зазнати серйозних структурних змін, сам український ринок природного газу також повинен змінитися, для того аби його ринкові механізми відповідали вимогам європейського законодавства. «Україна ж не просто так приєднувалася до Європейського енергетичного співтовариства. Все це займе чимало часу, і я слабо уявляю, як можна пропонувати ІРО компанії протягом найближчих років», - сказав О.Нарбут.

Під прикриттям IPO

Неможливо собі уявити, що про міркування інвестаналітиків і експертів не знає ніхто з людей, що мають безпосереднє відношення до прийняття рішень щодо «Нафтогазу» та нафтогазової галузі України в цілому. Але в такому випадку їм варто було б пояснити Президенту всі перипетії, які очікують «Нафтогаз» на шляху до фондового ринку.

Як вважає О.Нарбут, заява про вихід «Нафтогазу» на IPO схожа на декларацію високої мети, якою прикривається небажання вирішувати поточні проблеми компанії вже сьогодні. «Постановка глобальної стратегічної задачі дозволить ще на кілька років відвернути увагу від того, що відбувається за ширмою «Нафтогазу». А робиться все те ж, що робилося і раніше. Нещодавно відбулася вельми сумнівна угода з придбання мережі автозаправних станцій «Укргазвидобуванням», абсолютно немотивована з точки зору окупності, на відміну від інвестицій в пряму діяльність цієї компанії», - зазначив О.Нарбут і додав: « Розмови про IPO - це імітація діяльності, яка дасть можливість тим, хто сьогодні контролює «Нафтогаз», зберегти управлінську методологію, що дозволяє їм успішно брати участь в освоєнні коштів, вписаних у вигляді капітальних інвестицій компанії».

Водночас, за словами експерта, виникає питання про те, як створити у Президента, який в даному випадку є основним спостерігачем за процесом підготовки до IPO, видимість того, що «Нафтогаз» дійсно цим зайнятий. «Можливо, будуть вписані кілька нових клітинок у структуру «Нафтогазу» у вигляді якихось сервісних компаній. Можна говорити про створення вертикально інтегрованої компанії на основі «Нафтогазу», але реально в компанії, як і раніше, немає стратегії структурних реформ», - переконаний О.Нарбут.

Він не виключив, що ті, хто сьогодні переконав Президента явно передчасно заговорити про IPO, діють і на користь «Газпрому». «Для російського газового монополіста підрив фінансового стану НАКу, з наступним отриманням контролю над найбільш перспективними активами компанії, завжди був стратегічною метою. Не можна виключати, що IPO може бути використано для того, щоб оволодіти найцікавішими активами «Нафтогазу» за ті невеликі гроші, яких вони будуть коштувати через пару років, якщо зміни у структурі НАКу так і залишаться суто косметичними», - сказав експерт.

Підсумовуючи, О.Нарбут порадив тримати в полі зору всі реформи, які будуть відбуватися у «Нафтогазі» в рамках його підготовки до IPO. Він переконаний, що таким чином неважко буде знайти докази того, що рух до задекларованої мети підміняється симуляцією цього процесу.

Дуже б не хотілося вірити в настільки песимістичний прогноз, однак всі заяви українського Уряду (нинішнього, попереднього та ін.) про реформи і оздоровлення «Нафтогазу», про прагнення створювати міжнародні газові концерни відповідно до європейських стандартів, виявлялися пшиком.

Антон Лосєв (УНІАН)