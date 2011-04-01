У Севастополі завершився опалювальний сезон

У Севастополі з сьогоднішнього дня завершився опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП «Севтеплоенерго», разом з тим, згідно з розпорядженням голови міської держадміністрації, в лікарнях, дитячих будинках, Будинку дитини, будинку-інтернаті геріатрії, в школах, де є індивідуальні котельні, «Севтеплоенерго» до 15 квітня здійснюватиме протоплювання.

Як зазначили у прес-службі підприємства, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №151 від 17.02.2010 року, опалювальний сезон може бути завершено, якщо впродовж трьох днів середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8 градусів і більше. За даними управління з питань надзвичайних ситуацій міськадміністрації, впродовж п`яти останніх днів середньодобова температура зовнішнього повітря становила 9,2 градуса тепла, а з 1 квітня, за прогнозами синоптиків, температура підвищуватиметься, що дало підставу «Севтеплоенерго» завершити опалювальний сезон.

Як відзначив головний інженер «Севтеплоенерго» Віктор СИВАЧЕНКО, до початку нового опалювального сезону підприємство має провести поточний капітальний ремонт котельних, теплових мереж, теплових пунктів, а також поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. На ці цілі за рахунок коштів підприємства буде витрачено 10,8 млн. грн.

*** На балансі КП «Севтеплоенерго» перебуває 97 теплоджерел, від яких здійснюється опалювання, 53 теплопункти, 557 км мереж у двотрубному численні. Підприємство здійснює опалювання більш як трьох тисяч будинків.