ВААП: перевізники очікують дій уряду у зв'язку зі зростанням цін на пальне, але тарифи поки не піднімають

Перевізники очікують застосування якихось заходів урядом у зв`язку із зростанням цін на пальне, але тарифи поки не піднімають. Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП) Віталій РЕВА.

За його словами, це пов`язано із зростанням цін на пальне навіть вище за рівень, встановлений прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Зокрема, наступного тижня В.РЕВА, а також керівництво Асоціації міжнародних перевізників, Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців автомобільного транспорту, профспілок зустрічатимуться з віце-прем`єр-міністром України – міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНІКОВИМ або першим заступником міністра інфраструктури Костянтином ЄФИМЕНКОМ для обговорення ситуації, що склалася.

Ще в грудні 2010 р. перевізники звернулися до прем`єра з проханням вирішити питання зі складним становищем перевізників, проте досі відповіді не отримано. «Тобто потрібні якісь заходи зі сторони уряду, їх поки немає. Ми бастувати не можемо за законом, ми можемо лише проводити акції протесту, тобто просто не виїхати на лінії. Проте таких екстремістських заходів ми вживати не будемо, та й не можемо», - сказав В.РЕВА. За його словами, перевізники очікують від уряду, що він звільнить їх від ПДВ, надасть низку пільг. «Податки може бути зменшено, від ПДВ можна звільнити, він же повертається потім. Виділити тих перевізників, які працюють на маршрутах, мають ліцензію й конкурси виграли. Аж до того, що, на наш погляд, їм потрібно зменшити акциз на пальне. Адже це, по суті, держава ввела непрямий податок. Саме для тих, які працюють на соцсферу, зняти акциз», - сказав голова ВААП. Також, за його словами, місцеві органи влади повинні зменшувати або звільняти автопідприємства від сплати податку на землю, що в деяких областях вже діє.

За словами В.РЕВИ, у разі застосування таких заходів підвищувати ціни не буде необхідності. «Ми абсолютно не зацікавлені в тому, щоб підняти тарифи заради того, щоб збагатитися. Ми хочемо отримати рішення, або пораду, або стратегію, - нічого ж немає. Немає навіть ще положення про міністерство (інфраструктури — УНІАН), структурні підрозділи. Ми хочемо отримати якусь відповідь, і ще раз попередити офіційно, що в таких умовах працювати неможливо, коли піднялося пальне з моменту діючих тарифів десь у 2 рази. Значить, ті ж 2,50 помножте на 2 і піднімайте до 5 грн.», - сказав він.

Усі ці питання обговорюватимуть у Мінінфраструктури наступного тижня.

«Всі розуміють, що щось треба робити, але не за рахунок якоїсь однієї сторони. Якщо держава дала пільги, надала право проїзду якоїсь категорії людей, а це 42 категорії, плюс методика утворення цін, треба виходити на якийсь зустрічний крок, тому що просто автоматом неможливо», - сказав В.РЕВА.

Проте, він зазначив, що поки ніяких спільних рішень ні про протестні акції, ні про підвищення цін не було, проте в разі продовження існуючої ситуації окремі перевізники можуть самі почати піднімати ціни. «Якщо така ситуація піде далі в такому уповільненому процесі, перевізники самостійно підніматимуть ціни, це однозначно. І в межах розумного це якраз може бути близько 5 гривень. Це для того, щоб їм лише заробити на пальне», - сказав голова ВААП.

Довідка УНІАН. У грудні 2010 р. автоперевізники не виключали проведення акцій протестів у разі відсутності реакції місцевої влади на необхідність підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Відповідне рішення ухвалено 17 грудня на загальних річних зборах автоперевізників. У рішенні зборів було зазначено, що перевізники залежно від вартості пального змінюватимуть і тарифи. Йшлося про необхідність підвищення на 1-2 грн., оскільки перевезення стали збитковими. У грудні проїзд у деяких столичних маршрутах подорожчав до 2,50 грн.

У березні експертно-аналітична група (ЕАГ) із питань стабільного функціонування ринку нафти та нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,75 грн./літр, на дизельне пальне – до 9,25 грн./літр. Проте трейдери виходять за межі коридору, який було рекомендовано експертно-аналітичною групою при Міненерговугілля.