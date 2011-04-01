НКРЕ підвищила тарифи ТЕЦ на виробництво тепла і електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 квітня 2011 року підвищила теплоелектроцентралям тарифи на виробництво теплової енергії та електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЕ, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у четвер.

Комісія переглянула тарифи на тепло 43 компаніям, що експлуатують ТЕЦ, а на електроенергію – 26 підприємствам.

Тарифи компаній підвищено у зв`язку зі зростанням цін на природний газ, а також вартості його транспортування.

Тарифи підвищено на 3,4-16,3%, залежно від компанії.