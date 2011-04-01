НКРЕ підвищила тарифи ТЕЦ на виробництво тепла і електроенергії
13:39, 01 квітня 2011Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 квітня 2011 року підвищила теплоелектроцентралям тарифи на виробництво теплової енергії та електроенергії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЕ, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у четвер.
Комісія переглянула тарифи на тепло 43 компаніям, що експлуатують ТЕЦ, а на електроенергію – 26 підприємствам.
Тарифи компаній підвищено у зв`язку зі зростанням цін на природний газ, а також вартості його транспортування.
Тарифи підвищено на 3,4-16,3%, залежно від компанії.
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