Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 1,2%

З 25березня по 1квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизрослина0,8-1,7%(всередньомуна1,2%).

ПроцеУНІАНповідомилив консалтинговійгрупі«А-95»(Київ).

Заданимимоніторингуконсалтинговоїгрупи«А-95»,з 25березня по 1квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизмінилися такимчином: набензинА-80- збільшилисяна0,8%,з9,04до9,11грн./л;набензинА-92- збільшилисяна1,1%-з9,41до9,51грн./л;набензинА-95- збільшилисяна1%-з9,69до 9,79грн./л;надизельнепальне- збільшилисяна1,7%,з9,17до9,33грн./л.

ДовідкаУНІАН.ТОВ«Консалтинговагрупа «А-95» створена втравні2008 року.Компаніязаймаєтьсяпрофесійнимидослідженнями імоніторингом ринкунафтопродуктів.

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