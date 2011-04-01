Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО назвав «три речі», необхідні для енергетичної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Для того щоб забезпечити енергетичну безпеку країни, це не наша вигадка, це будь-яка цивілізована країна так чинить, треба зробити три речі», - сказав міністр. - Перше - ядерна промисловість має бути державною власністю. Це практично всюди, за винятком Америки і Австралії, у всіх країнах, ну ще там Швейцарія. Друге - треба забезпечити, принаймні, з трьох боків постачання імпортних енергоносіїв. І - треба ефективно використовувати енергоносії, що видобуваються в країні».

Як відзначив Ю.БОЙКО, «за всіма цими напрямами наша країна працює, і працює правильно».