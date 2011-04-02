На ліквідацію аварії на "Фукусімі-1" потрібно дуже багато часу - гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія АМАНО заявив, що на повну ліквідацію наслідків аварії на японській АЕС "Фукусіма-1" "потрібно набагато більше часу, ніж думають люди".

Як передає РІА «Новости», Ю.АМАНО, виступаючи вчора на раді директорів агентств ООН у столиці Кенії Найробі, назвав ситуацію на АЕС "украй серйозною".

"Але Японія не самотня. Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун пообіцяв мені надати будь-яку допомогу Японії", - заявив Ю.АМАНО, зазначивши, що "найважливішим на сьогодні є припинення атомної кризи".

Генсек ООН, виступаючи в Найробі, назвав обстановку на АЕС "достатньо серйозною і тривожною".

Як повідомлялося, руйнівний землетрус стався на північному сході Японії 11 березня, викликавши цунамі заввишки більш як 10 метрів. Згідно з останніми даними японської поліції, жертвами стихії стали 11 тис. 734 чол. При цьому в списках зниклих безвісти перебуває 16 тис. 375 чол.

Після землетрусу і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. На АЕС було зафіксовано кілька витоків радіації.