Клюєв: українські компанії зможуть брати участь у з розвідці родовищ у Туркменістані

Туркменська сторона запросила українські компанії брати участь у тендерах, які оголошуються державними концернами Туркменістану, з розвідки і розробки родовищ нафти і газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив, коментуючи результати Другого засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічної співпраці, яке проходило 31 березня - 1 квітня в Ашхабаді.

А.КЛЮЄВ повідомив, що також досягнута домовленість опрацювати можливості участі українських підприємств спільно з ГК «Туркменгаз» і ГК «Туркменнефтегазстрой» у низці проектів спорудження газопроводів у Туркменістані. За його словами, зокрема, йдеться про можливості постачання трубної продукції і технологічного обладнання.

Перший віце-прем’єр при цьому зазначив, що українські фахівці можуть вести будівництво будь-яких об`єктів ПЕК, проводити сервісні роботи з капремонту, забезпечувати попередження і ліквідацію аварійних ситуацій на нафтогазогонах у Туркменістані.

«У надійності і професіоналізм наших фахівців туркменські колеги неодноразово переконувалися на практиці. Наприклад, під час гасіння фонтану газового родовища «Осман» в Марийській велаят, в якому брали участь працівники одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз Україна», - сказав А.КЛЮЄВ.