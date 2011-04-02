Бойко обіцяє, що подорожчання електроенергії більше не буде

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО обіцяє, що чергового підвищення цін на електроенергію в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

Журналісти нагадали міністру, що з 1 квітня у країні підвищуються ціни на електроенергію для населення, і запитали, коли чекати наступного підвищення цих цін. На що Ю.БОЙКО іронічно відповів: «Не дочекаєтеся!».

Він пояснив, що цим підвищенням України виконала зобов`язання перед МВФ щодо підписаних угод про вартість електроенергії. «Насправді, ми виконали повною мірою програму: Меморандум, підписаний з МВФ, стосується вартості електроенергії, і почали виконувати програму щодо комунальних тарифів за участю національного регулятора. На сьогоднішній день меморандум з МВФ виконується у повному обсязі, ми не плануємо подальшого підвищення вартості енергоносіїв », - заявив міністр.

На прохання журналістів він розповів про собівартість електроенергії в Україні, згідно з якою і формується тариф на її використання.

«Я можу сказати, що собівартість електроенергії всередині країни сьогодні - 30 коп. за 1 кВт, при цьому населення платить 20 коп., а промисловість платить 50 коп. Ось так, щоб пояснити просто», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому він додав, що у нас в країні «субсидування населення відбувається за рахунок промисловості - так зване перехресне субсидування». Міністр зазначив, що дане перехресне субсидування «з одного боку, неефективне, тому що населення в нас різне: треба чітко розділяти людей, які можуть платити ринкову ціну, і тих, яким потрібен соціальний захист, а з іншого боку, ось таке субсидування знижує конкурентну здатність нашої країни».

«Ми над цим працюємо, не можна сказати, що ми нічого не робимо. Тому сьогодні збільшена вартість електроенергії для населення з одночасним збільшенням субсидій тим, хто не може платити підвищену ціну», - підсумував Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Рішення Національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення на 15% тарифів на електроенергію, що відпускається побутовим абонентам, набуло чинності з сьогоднішнього дня.

Так, з 1 квітня тариф на електроенергію для міського населення за умови споживання до 150 кВт/год. на місяць зросте до 28,02 коп. за 1 кВт/год., а для населення, яке споживає понад 150 кВт/год., - до 36,48 коп. за 1 кВт/год.