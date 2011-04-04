У резервуар енергоблоку №2 «Фукусіми» додали фарбник, щоб виявити місце протікання
09:32, 04 квітня 2011Енергетика
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Японська енергетична компанія TEPCO ухвалила рішення про використання фарбника для виявлення місця протікання радіоактивної води на АЕС «Фукусіма-1».
Для визначення точного місця тріщини в резервуар другого енергоблоку додано 13 кг фарбувального порошку, передає «Газета.Ru».
Про виявлення тріщини у фундаменті другого енергоблоку стало відомо 2 квітня. Тоді ж з`явилися повідомлення про те, що забруднена вода потрапляє в море.
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