У Японії планують встановити плавучі загородження навколо аварійної АЕС

Компанія-оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" TEPCO розглядає можливість встановлення спеціальних "пасток" для запобігання розповсюдженню витоку води з високим рівнем радіаційного забруднення в акваторію.

Як передає РІА «Новости», за словами представника TEPCO Хідехіко НІСІЯМИ, спеціальні плавучі загородження є великими полотнищами, до нижньої частини яких прикріплені тягарі-обтяжувачі. За допомогою цих "пасток" компанія сподівається зупинити розповсюдження зараженої води в акваторію поблизу АЕС.

"Ми маємо намір встановити ці загородження якомога швидше", - заявив Х.НІСІЯМА, наголосивши, про те, що на завершення робіт із встановлення потрібно декілька днів.

TEPCO планує розмістити "пастки" перед водозабором другого реактора АЕС, розташованої неподалік від шахти силових кабелів, а також навколо пошкодженої дамби поряд з четвертим реактором.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, на об`єкті було введено режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрої зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді і в продуктах харчування. Напередодні фахівці компанії TEPCO закачали полімерну суміш у місце витоку води з високим рівнем радіаційного забруднення з технічного резервуару японської АЕС "Фукусіма-1". У шахті силових кабелів, розташованій неподалік від водозабору другого реактора АЕС, нагромадилася велика кількість води (від 10 до 20 сантиметрів). Фахівці поки що не можуть точно встановити, звідки вода потрапляє в шахту, оскільки всю систему водного охолоджування неможливо перевірити через високий рівень радіації. Крізь тріщину в стіні шахти вода, за даними TEPCO, просочується в Тихий океан. Енергетична компанія почала подачу в кабельну шахту цементно-бетонної суміші для заливки тріщини в суботу о 16.30 за місцевим часом. Проте навіть через шість годин після початку робіт вода, яка надходила в шахту, просочувалася в океан. Того ж дня було використано спеціальний поглинаючий воду полімер, але це не зупинило витоку. Фахівці TEPCO також розглядають інші способи, зокрема, використовування деревної тирси, паперу і цементу.