УНІАН відновлює випуск тижневика «УНИАН-Энергетика»

Агентство УНІАН із 4 квітня відновило випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНИАН-Энергетика».

Тижневик виходитиме щопонеділка російською мовою, обсягом від 30 сторінок.

У випуску «УНИАН-Энергетика» публікується інформація про події паливно-енергетичного комплексу України, що відбулися за тиждень, від найважливіших і значущих, до найдетальніших і вузькопрофільних. Зокрема, в рубриках випуску ви зможете прочитати новини по кожній окремій галузі енергетики, що цікавить вас, зокрема, новини компаній, статистику, інформацію про інновації, а також заяви, коментарі та інтерв'ю провідних фахівців і керівників галузі.

Випуск складається з інформаційного та аналітичного блоків, у яких зібрано матеріали, що стосуються профільної теми. Основні інформаційні рубрики: офіційна хроніка, альтернативна енергетика та енергоефективність, нафтогазовий комплекс, енергокомплекс, вугільна промисловість, новини компаній, статистика галузі, законодавство та ін. Окрему увагу в випуску буде приділено питанням розвитку в Україні альтернативної енергетики, а також впровадженню енергоефективних і енергозберігаючих технологій у виробничих галузях економіки.

Випуск у вільному доступі розміщується на сайті УНІАН (http://www.unian.net/rus/products/36/), а також на тематичній сторінці сайту УНІАН-Економіка (http://economics.unian.net/rus/publist_29.html). Тижневик “УНИАН-Энергетика” також розсилається по e-mail профільним відомствам, організаціям, компаніям і ЗМІ.