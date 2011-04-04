«Нафтогаз» планує переробити в квітні на Лисичанському НПЗ 100 тис. тонн нафти

НАК «Нафтогаз України» планує в квітні переробити на потужностях Лисичанського НПЗ (ПАТ «ЛІНІК», Луганська обл.) 100 тисяч тонн нафти.

Про це повідомив міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми цього місяця вже переробляємо приблизно 100 тисяч тонн «Нафтогазу України» на потужностях Лисичанського НПЗ і проводитимемо товарні інтервенції», - сказав він.

За його словами, вже в середині квітня НАК «Нафтогаз України» одержить перші партії нафтопродуктів, які будуть реалізовані на внутрішньому ринку.

«Договори укладено, ми в середині квітня одержимо першу продукцію», - додав Ю.БОЙКО.

Разом з тим міністр не уточнив, у кого «Нафтогаз України» купує нафту для її переробки на Лисичанському НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» планує в 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals.

На початку нинішнього року «Нафтогаз України» провів переговори про можливість укладення договору на закупівлю послуг з переробки нафти на Лисичанському НПЗ, в результаті яких вартість переробки однієї тонни сировини на потужностях заводу становитиме 288 грн. (з ПДВ).

Фінплан «Нафтогазу України» на 2011 рік передбачає витрати на закупівлю імпортної нафти і нафтопродуктів і їх зберігання, а також доходи від реалізації пального на внутрішньому ринку. У документі також наголошується, що перед компанією стоїть завдання створення державної мережі АЗС.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявляв, що компанія проведе додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.

Навесні 2010 року «Нафтогаз України» почав формування департаменту із закупівель і збуту нафтопродуктів. Планується, що департамент здійснюватиме як давальницьку схему роботи на НПЗ України, так і займатиметься імпортом нафтопродуктів для їх подальшої реалізації на комерційному ринку.