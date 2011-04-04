«Укргазвидобування» збільшила власну мережу АЗС до 11 комплексів

Найбільша вУкраїні газовидобувнакомпанія«Укргазвидобування»,якає дочірньоюкомпанієюНАК«НафтогазУкраїна»,збільшилавласнумережуавтозаправнихстанцій(АЗС)до11комплексів.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпанії.

У повідомленнінаголошується,що компаніявідкрила другуАЗС уХаркові.НановійАЗСрозміщено трипаливно-роздавальніколонки,дереалізуютьсятри видипалива:бензиниА-92,А-95ідизпаливо.

Такожповідомляється,щов 2010році реалізаціянафтопродуктів черезвласнумережуАЗС«Укргазвидобування» збільшиласявдвічі.

ДовідкаУНІАН.ДК«Укргазвидобування» - найбільшагазовидобувнакомпанія України.В кінці 2007року булорозпочато створеннявласноїмережіАЗС.Підбрендом«Укргазвидобування»працює11АЗС,всівХарківськійобласті,наавтозаправнихстанціяхреалізуютьсянафтопродукти виробництваШебелинськогоГПЗ,якийвходитьв структуруДК«Укргазвидобування».

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