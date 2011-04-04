За тиждень ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 2% - експерти

З 28 березня по 4 квітня середні по Україні великоптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,5-2,5% (в середньому на 2,0%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 28 березня по 4 квітня середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 1,5%, або 160 грн./т – до 11000 грн./т; на бензин А-92 – збільшилися на 2,3%, або 260 грн./т– до 11730 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 1,7%, або 200 грн./т– до 12010 грн./т; на дизельне пальне – збільшилися на 2,5%, або 250 грн./т – до 10140 грн./т.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.