ДТЕК розпочав комерційні поставки електроенергії до Молдови

"Дочка" ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд» з 1 квітня 2011 року почала здійснювати комерційні поставки електроенергії до Молдови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК з посиланням на директора «Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

За словами А.ФАВОРОВА, передбачуваний обсяг щомісячних поставок у напрямку Молдови складе від 75 до 100 млн. кВт/год. за потужності поставок до 150 МВт.

«ДТЕК планує до кінця цього року забезпечити українською електроенергією 30-50% потреб енергоринку Молдови, чому сприяє цінова кон`юнктура. Комерційні поставки електроенергії з України допоможуть забезпечити стабільність паралельної роботи енергосистем України та Молдови », - цитує прес-служба директора компанії.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Пауер Трейд» 16 березня викупило на аукціоні НЕК «Укренерго» доступ до українсько-молдовського перетину потужністю до 250 МВт для організації експортних поставок у квітні.

Нагадаємо також, що з липня 2010 року ТОВ «Пауер Трейд» виступало в ролі оператора паралельної роботи енергосистем України і Молдови, адмініструючи взаєморозрахунки за сальдованими перетоками електроенергії між енергосистемами двох країн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Дочірні компанії ДТЕК ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» експортують українську електроенергію в країни Східної Європи, Білорусь та Молдову.