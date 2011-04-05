АМКУ дозволив "Лукойл-Україна" купити шість АЗС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії "Лукойл-Україна" (Київ) придбати 5 цілісних майнових комплексів автозаправних станцій в Кіровоградській області та 1 - у Черкаській області.

Про це повідомляє портал "Нефть России".

Згідно з повідомленням, АЗС у Кіровоградській області належать приватній компанії "Скит-Інвест" (село Велика Северинка), а в Черкаській області - ТОВ "Будівельно-монтажна компанія" Промбудсервіс "(Умань).

Довідка УНІАН. Компанія "Лукойл-Україна" - дочірня компанія російської нафтової компанії "Лукойл". Є оптово-роздрібним оператором на ринку нафтопродуктів і на сьогоднішній день управляє мережею із 276 АЗС (4,4% від загального числа АЗС у країні).