Представник лівійського уряду заявив про готовність Тріполі до виборів і реформ

Представник уряду Лівії Мусу ІБРАГІМ заявив, що Тріполі готовий до виборів і політичних реформ.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству Рейтер, передає Бі-Бі-Сі.

При цьому М.ІБРАГІМ наголосив, що питання про своє майбутнє повинні вирішувати самі лівійці.

"Ніхто не може приходити до нас і вказувати чи міняти нам нашого лідера, систему або режим", - заявив представник уряду Лівії.

Він додав, що країна готова обговорювати пропозиції, що стосуються зміцнення демократії, свободи преси і боротьби з корупцією.

Кажучи про лівійського лідера Муаммаре КАДДАФІ, М.ІБРАГІМ сказав, що саме він може повести країну до демократичних перетворень.

"У нашого лідера немає офіційного поста, з якого він міг би піти. Він символ для лівійського народу. Як відбувається управління Лівії – це інше питання, - пояснив М.ІБРАГІМ. – Багато лівійців хочуть, аби він вів нас уперед, оскільки бояться, що без нього ми повторимо долю Іраку, Сомалі, Афганістану".

Тим часом у ніч на вівторок державне лівійське телебачення показало в своєму ефірі, як полковник М.КАДДАФІ вітає натовп своїх прихильників з джипа, який від`їжджає від укріпленої резиденції в Тріполі.

Телебачення стверджувало, що трансляція велася в прямому ефірі.

Тим часом на сході країни, де повстанці намагаються повернути втрачені позиції, тривають бої. Повідомляється, що поблизу центру нафтопереробної промисловості міста Брега серед повстанців є багато солдат, які перейшли в останні дні на їх бік. Проте повстанці дуже слабо озброєні і навіть якщо вони візьмуть Брегу, у них немає перспектив оволодіти Тріполі.

Через два місяці після початку виступів проти полковника М.КАДДАФІ прибережна частина Лівії розділена між повстанцями на сході і проурядовими силами на заході.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Лівії Абделаті ОБЕЙДІ продовжує дипломатичну поїздку по країнах Середземномор`я. Він заявив, що лівійський уряд шукає шляху припинення військових дій в країні.