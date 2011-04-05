Вміст радіоактивного йоду у воді з японської АЕС у 7,5 млн. раз перевищує норму

Вміст радіоактивного йоду-131 у воді, яка витікає в Тихий океан з аварійною АЕС "Фукусіма-1", в 7,5 мільйона раз перевищує норму, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

За даними компанії-оператора АЕС TEPCO, проби води для аналізу було взято 2 квітня. Виявлено вміст йоду-131 в обсягу 300 тисяч беккерелів на один кубічний сантиметр води. Радіоактивна вода потрапляє в Тихий океан через тріщину в колодязі дренажної системи АЕС. Зупинити витік поки що не вдається, повідомляє TEPCO.

Як повідомляв УНІАН, раніше було ухвалене рішення про скидання радіоактивної води з АЕС в океан. Як заявив представник японського уряду, цей захід був неминучим - аби запобігти масштабному забрудненню території.

Фахівці заявляють, що радіоактивна вода розноситься океанськими течіями, внаслідок чого рівень радіації швидко знижується, і серйозної загрози морській флорі і фауні немає.

Після руйнівного землетрусу 11 березня й цунамі, що наступив після нього, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, на об`єкті було введено режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді і в продуктах харчування.