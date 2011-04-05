АМКУ порушив справу проти "Лівели" за ненадання інформації

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу проти ДП “Лівела” (Полтава) за ненадання інформації в повному обсязі в рамках розслідування справи про безакцизне ввезення нафтопродуктів у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

“Ми завершуємо це розслідування, але перешкода в тому, що компанія не надала нам інформацію в повному обсязі. Ми були вимушені порушити справу. Зараз чекаємо цю інформацію, щоб ухвалити зважене рішення”, - сказав він.

Також Ю.КРАВЧЕНКО додав, що можливий штраф за ненадання інформації може становити до 1% від річної виручки компанії.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив АМК розслідувати ситуацію з безподатковим ввезенням нафти і нафтопродуктів підприємством «Лівела» в Україну.

Антимонопольний комітет України розраховував завершити це розслідування до кінця березня 2011 року.

За даними АМК, через ввезення нафтопродуктів без сплати акцизу і ПДВ компанією «Лівела» державний бюджет в 2010 році втратив близько 3 млрд. грн.

ДП «Лівела» почало безподатковий імпорт нафтопродуктів у серпні 2010 року. З 24 листопада 2010 року, за даними Держмитниці, безподатковий імпорт товарів не здійснюється.

ДП «Лівела» є дочерним підприємством українсько-польського спільного підприємства ТОВ «Тайстра», яке в судовому порядку добилося права на імпорт нафти і нафтопродуктів, природного і зрідженого газу, а також електроенергії без сплати ПДВ, акцизного збору і ввізного мита.