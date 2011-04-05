Кабмін має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 дол. за тонну - Азаров

Кабінет міністрів України має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 доларів за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.

За його словами, перед урядом стоїть завдання втримати ціни на базові елементи, такі як нафта, хліб, метал тощо.

“Ми вийдемо з пропозицією зменшити акциз на нафтопродукти десь на 50 доларів за тонну з тим, щоб нам утримати в цей період часу ціну на нафтопродукти в певному коридорі”, - сказав він.

М.АЗАРОВ також відзначив, що, швидше за все, уряд піде на встановлення спеціальних цін для автоперевізників.

“Зараз уряд розробляє комплекс заходів, які дозволии б у цій складній ситуації стабілізувати ціни... Завтра на уряді ми ці заходи розглядатимемо”, - сказав прем'єр-міністр.

Довідка УНІАН. Ухваленим у грудні 2010 року Податковим кодексом скасовано щорічний транспортний збір, кошти від якого мали спрямовуватися на ремонт доріг. Водночас, ПК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – з 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: із вмістом сірки більш як 0,2% – з 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% – з 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – з 110 до 132 євро за тонну.