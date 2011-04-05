Для приєднання до МС Україна вимагає знизити ціну на газ і відмінити мита на нафту

Перегляд умов поставок газу і скасування експортних мит на нафту є умовою України для приєднання до Митного союзу (МС) Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це заявив уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю «Коммерсант-Украина».

Він відзначив, що, приєднуючись до МС, Україна буде вимушена підвищити свої митні тарифи, визначені членством у СОТ (в Україні вхідний тариф становить 4,5%, а в країнах МС – 10,25%). Компенсацію втрат країн-членів СОТ у цьому випадку має покрити МС.

«Ми не можемо відмовитися від членства у СОТ, адже воно теж дає нам певні вигоди. А це означає, що нам доведеться вести переговори з усіма 153 країнами–членами СОТ, домовляючись про зміну умов нашого членства. Природно, ці країни порушать питання про компенсацію втрат, які вони зазнають», - сказав В.МУНТІЯН.

Умовою України, зазначив він, є те, що компенсацію здійснюватиме МС.

«Це наша перша умова: якщо ми погоджуємося на поглиблену інтеграцію в Митний союз, МС має взяти на себе ці компенсації», - відзначив В.МУНТІЯН.

У Мінекономрозвитку вже прорахували "ціну питання" – якщо взяти за основу економіку докризового 2008 року, втрати України становитимуть 1,9 млрд. дол.

«Ми висуваємо умову, щоб Російська Федерація переглянула формулу договору на поставки газу, зменшивши його вартість для України як мінімум в 2 рази... Ми хочемо, щоб в результаті інтеграції в МС росіяни зняли експортний митний збір – а це 300 дол. за тонну. Ще один компенсатор – транспортні тарифи. Сьогодні залізничний тариф становить третину вартості енергетичного вугілля, яке ми одержуємо з Росії. І нарешті, ми чекаємо зростання кооперації. Вона дасть величезний ефект і в енергетиці, і в машинобудуванні, і в авіації, і в інших галузях», - заявив В.МУНТІЯН.

Крім того, Україна наполягатиме на гарантіях обсягу транзиту російського газу українською ГТС на рівні не менш як 95,8 млрд. кубометрів.

За попередніми розрахунками, повідомив він, скасування експортних мит на нафту дасть Україні щорічно до 3 млрд. дол., на нафтопродукти – близько 500 млн. дол., зниження цін на газ до рівня внутрішньоросійських – 4,5 млрд. дол., компенсація за зміну зобов`язань України перед СОТ – 1,9 млрд. дол.

В.МУНТІЯН також підтримав ідею створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС після вступу України до МС.

«Підписання договору про створення ЗВТ із СНД очікується в травні цього року, а вже в липні, якщо буде відповідне рішення Конституційного суду і завершиться проведення внутришньодержавних процедур, ми зможемо приєднатися до протоколу про створення Митного союзу. Але від ЄС Україна не відмовляється, адже для нас головне – зберегти незалежність і суверенітет в процесі інтеграції. Тому наступний етап – договір про зону вільної торгівлі між МС і ЄС. Ми прогнозуємо його підписання в 2015 році. А в 2017 році можуть бути підписані договори про ЗВТ з Організацією Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), з іншими об`єднаннями і країнами регіону», - сказав В.МУНТІЯН.

Нагадаємо, що на даний момент Україна проводить консультації з приводу можливості приєднання до Митного союзу. Водночас на завершальній стадії перебувають переговори про ЗВТ з Євросоюзом. У Брюсселі 4-8 квітня відбувається черговий раунд переговорів щодо підготовки угоди про ЗВТ. Документ планується узгодити в першій половині цього року і підписати до кінця цього року.