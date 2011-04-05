Богословська: Тимошенко укладала газові угоди без директив Кабміну, а ціну на газ узгодила з Путіним

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не мала директив Кабінету міністрів України на підписання газових угод між Україною та Росією у 2009 році, й ціна на газ у розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів була предметом її особистої домовленості з прем’єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання угод між НАК “Нафтогаз України” та компанією “Газпром” щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України Інна БОГОСЛОВСЬКА заявила на засіданні ТСК.

Вона зазначила, що комісія отримала дві стенограми Кабінету міністрів, які мали гриф «таємно», від 19 січня 2009 року щодо підписання контрактів про поставки природного газу та транзит газу територією України. З цих стенограм, зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА, випливає, що перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ зібрав термінове засідання Кабміну для схвалення відповідних директив. При цьому всі учасники засідання схилялися до того, що ціна 450 доларів за тисячу кубометрів газу є неприйнятною, додала І.БОГОСЛОВСЬКА. Крім того, учасники засідання наголошували на тому, що на той момент вони тільки отримали відповідні директиви, і ці документи не були узгоджені в жодному департаменті Кабміну, сказала голова ТСК. За її словами, в цих директивах Україна «визнає, що насильно забирає газ у власника «РосУкрЕнерго».

«Ми однозначно маємо факт, що директиви не були ухвалені», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона додала, що під час засідання Кабінету міністрів О.ТУРЧИНОВ заявив, що директиви не потребують узгодження Кабміну.

«Розуміючи, що члени Кабінету міністрів не проголосують за такі умови газових угод, перший віце-прем’єр-міністр ТУРЧИНОВ каже: «Шановні колеги, я просто інформую, що в принципі для підписання угоди нема необхідності затверджувати директиви Кабінету міністрів України», - процитувала стенограму І.БОГОСЛОВСЬКА.

При цьому голова ТСК зауважила, що, за словами О.ТУРЧИНОВА, коли прем’єр-міністр особисто веде переговори, то вона може й особисто ухвалювати рішення. «Це суперечить закону про Кабінет міністрів, оскільки Кабінет міністрів є колективним органом, приймає рішення виключно колегіально, і що директиви мають бути прийняті таким же чином, як приймається постанова», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Крім того, наголосила вона, зі стенограми засідання уряду чітко видно, що «при підписанні контракту купівлі-продажу… треба передбачити у 2009 році знижку в розмірі 20% від базового рівня ціни на газ, що визначається за підсумками домовленостей прем’єр-міністрів України та Російської Федерації від 17 січня 2009 року в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів».