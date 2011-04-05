Голови НКРЕ і ДАЕЕ беруть участь у засіданні генасамблеї IRENA

Голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО і голова Державного агентства з енергоефективності й енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ беруть участь у першому засіданні генеральної асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA, яке 4-6 квітня відбувається у штаб-квартирі організації в Абу Дабі (ОАЕ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЕ.

Згідно з повідомленням, на засіданні генасамблеї розглядаються питання затвердження попередніх правил роботи представницького органу агентства, вибору членів Ради і призначення генерального директора, затвердження емблеми IRENA, а також ухвалення бюджету організації на 2011 рік.

Паралельно з роботою асамблеї проходить засідання за круглим столом: «Стратегічні потреби на шляху до чистої енергії майбутнього».

Довідка УНІАН. Діяльність Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії спрямована на забезпечення швидкого переходу до широкого використання відновлюваних джерел енергії у глобальних масштабах.

Установча конференція IRENA відбулася у січні 2010 року. У роботі Конференції взяли участь делегації 125 країн, 6 міжнародних організацій і близько 40 неурядових та інших організацій.