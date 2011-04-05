«Газ України» з 1 квітня виділяє підприємствам ТКЕ газ за умови 100% оплати

Починаючи з 1 квітня, ДК «Газ України» виділяє підприємствам комунальної теплоенергетики (ТКЕ) планові обсяги природного газу на квітень за умови стовідсоткової оплати ресурсу, спожитого впродовж січня-лютого нинішнього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що якщо до 16 квітня 2011 р. підприємства ТКЕ не здійснять розрахунки за спожитий в січні-березні 2011 р. природний газ, підприємства з газопостачання і газифікації відключать теплопостачальників - боржників від газоспоживання.

Таке рішення обумовлене незадовільним станом розрахунків тепловиробників за спожитий упродовж опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) газ.

Станом на 4 квітня ц.р., згідно з даними оперативного моніторингу, підприємства ТКЕ заборгували ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ понад 6 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків становить 53%.

У поточному опалювальному сезоні найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,06 млрд. грн.), Дніпропетровської (824 млн. грн.), Харківської (793 млн. грн.), Луганської (353 млн. грн.), Запорізької (305 млн. грн.), Одеської (286 млн. грн.), Київської (223 млн. грн.), Львівської (222 млн. грн.), Полтавської (200 млн. грн.), Житомирської (143 млн. грн.) областей, а також АР Крим (254 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. заборгувала ДК «Газ України» 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 69%).

Найнижчий рівень оплати (з 1 жовтня 2010 р.) у теплопостачальників Закарпатської області (31%), АР Крим (38%), м. Севастополь (40%), Донецької (43%), Луганської (44%), Житомирської (47%), Кіровоградської (48%), Дніпропетровської, Харківської (по 50%), Волинської, Івано-Франківської (по 51%), Чернівецької (52%) областей.

Оперативний моніторинг ДК «Газ України» свідчить про те, що населення в цілому сумлінно і своєчасно сплачує вартість спожитих комунальних послуг, зокрема теплової енергії. Проте, в результаті порушення окремими тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів України від 03.12.08 №1082, сплачені населенням кошти своєчасно до компанії не надходять.

ДК «Газ України» відзначає, що природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, є товаром, і купується за імпортними контрактами. Відповідно до діючих контрактів, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язана своєчасно розраховуватися з ВАТ «Газпром». У разі порушення термінів оплати можуть застосовуватися штрафні санкції, розмір яких перевищуватиме вартість одержаного газу.

ДК «Газ України» закликає всіх тепловиробників і місцеві органи влади забезпечити виконання рішень уряду за стовідсотковими і своєчасними розрахунками за спожитий газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.