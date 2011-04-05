Кабмін завтра на засіданні розгляне питання про зниження акцизу на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України на своєму завтрашньому засіданні має намір розглянути питання про зниження акцизу на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Завтра, мабуть, ми розглянемо питання про можливість зниження акцизу на нафтопродукти настільки, наскільки це необхідно, аби підтримати стабільність», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що в зв`язку з можливим зниженням акцизів на нафтопродукти виникне питання про компенсацію наповнення Фонду дорожнього будівництва, який формується за рахунок цих акцизів.

«Мабуть, треба подумати про те, аби наші автоперевізники мали змогу купувати бензин за стабільними цінами. Це дуже важливо. Ось над таким комплексом питань уряд нині працює», - наголосив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні М.АЗАРОВ заявив, що Кабінет Міністрів України має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 доларів за тонну.

Довідка УНІАН. Прийнятим у грудні 2010 року Податковим кодексом відмінено щорічний транспортний збір, кошти від якого повинні були прямувати на ремонт доріг. Водночас, НК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – із 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: з вмістом сірки понад 0,2% – із 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більш як 0,005%, але не більше ніж 0,035% – із 45 до 62 євро за тонну, не більше ніж 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – із 110 до 132 євро за тонну.