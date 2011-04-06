Уряд не піде на списання боргів приватних компаній за спожитий газ – заява прес-служби

Уряд України не піде на списання боргів приватних компаній за спожитий природний газ і електроенергію.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету Міністрів України, переданій УНІАН.

У прес-службі називають неправдивою заяву представників «БЮТ-Батьківщини» про те, що уряд планує провести списання боргів.

«Депутати від БЮТ, які звинуватили уряд у намаганні списати борги приватних обленерго в той час, як незалежний регулятор ринку підвищив тариф на електроенергію для населення, в черговий раз цинічно розповсюджують неправду», - йдеться у заяві.

Натомість, підкреслено у документі, під час засідання Кабінету міністрів 9 березня 2011 року прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ і віце-прем’єр-міністру Вікторові ТИХОНОВУ вжити заходів до підприємств комунальної теплоенергетики, котрі найбільше заборгували за блакитне паливо, а також, своєю чергою, забезпечити погашення боргів перед цими підприємствами.

«Щодо 15-відсоткового підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня, яке депутати від БЮТ також ставлять «у провину» урядові: це також свідома дезінформація суспільства. Рішення про підвищення тарифів прийняте незалежним органом - Національною комісією регулювання електроенергетики України. І прийняте не зі «злої волі» регулятора», - зазначає прес-служба уряду.

У документі також підкреслюється, що НКРЕ пояснює цей крок приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Адже станом на 1 березня 2011 року населення України сплачувало лише 25,65% фактичних витрат на виробництво, передачу і постачання електричної енергії.

У прес-службі уряду зазначають, що тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн колишнього СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня представники «БЮТ-Батьківщини» заявили, що уряд підготував законопроекти, якими пропонується списати борги приватних компаній за спожитий газ і електроенергію перед «Нафтогазом України» і Держбюджетом.

Зокрема, згідно із законопроектом № 8284 пропонується списати 35 млрд грн перед державною компанією «Нафтогаз України», а законопроектом № 8285 - 26 млрд грн боргу перед Державним бюджетом України.

Разом з тим, у «БЮТ-Батьківщині» зазначили, що з 1 квітня більшість громадян України платитимуть на 15% більше за електроенергію, «в той час як компаніям відомих олігархів спишуть мільярди коштів».