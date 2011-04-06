Азаров: ЄС мав би взяти на себе половину витрат на модернізацію української ГТС

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Європейський Союз мав би взяти на себе половину витрат на модернізацію української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, вчора під час зустрічі за круглим столом із представниками французького бізнесу М.АЗАРОВ висловив переконання, що Європейський Союз має долучитися до модернізації української газотранспортної системи.

За словами прем’єра, ЄС найбільш зацікавлений у модернізації ГТС. «Хто більше, аніж ви, зацікавлений у цьому?» - запитав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що якщо сьогодні через ГТС можна перекачувати 150 млрд кубометрів газу, то після модернізації можна буде транспортувати 200 млрд кубометрів.

Голова уряду підкреслив, що Україна має всі потужності для підтримання системи в робочому стані. Проект модернізації, зазначив М.АЗАРОВ, коштує 1,5 млрд євро, і, на його думку, «було б добре, якби хоча б половину цих витрат взяли на себе європейські країни».

Прем’єр України висловив сподівання, що «Франція займе активну позицію в справі модернізації газотранспортної системи».

Також М.АЗАРОВ заявив, що це питання в черговий раз буде озвучене перед прем‘єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ під час його візиту в Україну 12 квітня, повідомляє прес-служба уряду.