Витік радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1" повністю зупинили

Витік води з високим рівнем радіаційного забруднення з японській АЕС "Фукусіма-1" повністю зупинили, передає в ніч на середу агентство Кіодо з посиланням на компанію-власника АЕС TEPCO.

У вівторок фахівці TEPCO закачали в передбачуване місце витоку забрудненої води близько півтори тисячі літрів суміші підвищеної твердості - "рідкого скла".

Раніше у вівторок TEPCO повідомила, що вміст радіоактивного йоду-131 в воді, яка виливалася через тріщину в колодязі дренажної системи АЕС в Тихий океан, в 7,5 мільйонів разів перевищує норму. Проби води для аналізу взяли 2 квітня. Виявили вміст йоду-131 в обсязі 300 тисяч бекерелів на один кубічний сантиметр води.

Компанія-оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" TEPCO у понеділок приступила до скидання 11,5 тисячі тонн низькорадіоактивної води в Тихий океан, щоб використовувати резервуари для заповнення високорадіоактивною водою. Компанія заявила, що шкодує про прийняте рішення, але в нинішній ситуації це єдиний вихід.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолодження, на об`єкті ввели режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морський та питній воді і в продуктах харчування.

Згідно з даними на вівторок, число загиблих в результаті руйнівного землетрусу і цунамі 11 березня перевищило 12 тисяч осіб. Безвісти зниклими вважаються більше 15 тисяч осіб.

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