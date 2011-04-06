Другий енергоблок Рівненської АЕС відключено від енергомережі для усунення несправностей

Енергоблок№2 РівненськоїАЕС 5квітня о12.18відключено віденергомережідляусуненнянесправностей.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіНАЕК«Енергоатом».

Згідно з повідомленням,сьогодні на українськихАЕСв роботі 10з15енергоблоків.

Триваютьремонтніроботинаенергоблоках№1і№3 Південно-УкраїнськоїАЕС,наенергоблоці№4 ЗапорізькоїАЕС,атакожнаенергоблоці№1 РівненськоїАЕС.

Диспетчерськіграфікигенераціїстановлять: дляЗАЕС-5 020МВт,РАЕС- 1945 МВт,ПУАЕС-965МВт,ХАЕС-1 970МВт.

Радіаційний,протипожежний таекологічний станна промисловихмайданчикахАЕС-вмежахнорми.

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