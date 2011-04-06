Другий енергоблок Рівненської АЕС відключено від енергомережі для усунення несправностей
11:40, 06 квітня 2011Енергетика
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Енергоблок№2 РівненськоїАЕС 5квітня о12.18відключено віденергомережідляусуненнянесправностей.
ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіНАЕК«Енергоатом».
Згідно з повідомленням,сьогодні на українськихАЕСв роботі 10з15енергоблоків.
Триваютьремонтніроботинаенергоблоках№1і№3 Південно-УкраїнськоїАЕС,наенергоблоці№4 ЗапорізькоїАЕС,атакожнаенергоблоці№1 РівненськоїАЕС.
Диспетчерськіграфікигенераціїстановлять: дляЗАЕС-5 020МВт,РАЕС- 1945 МВт,ПУАЕС-965МВт,ХАЕС-1 970МВт.
Радіаційний,протипожежний таекологічний станна промисловихмайданчикахАЕС-вмежахнорми.
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