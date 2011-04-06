Кабмін пропонує знизити акциз на бензин на 50 євро за тонну

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Податкового кодексу України, якими пропонується знизити ставку акцизного збору на бензини автомобільні на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро за тонну) й на дизельне пальне – на 30 євро за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу після засідання Кабінету міністрів.

За його словами, зниження акцизних ставок на нафтопродукти Кабмін пропонує ввести з терміном дії на три місяці, починаючи з другого кварталу 2011 року.

Також А.МЯРКОВСЬКИЙ додав, що за прогнозами Кабінету міністрів таке зниження ставок акцизного збору дозволить знизити роздрібні ціни на нафтопродукти в середньому на 50 коп. за літр.

Довідка УНІАН. Прийнятим у грудні 2010 року Податковим кодексом скасовано щорічний транспортний збір, кошти від якого повинні були направлятися на ремонт доріг. Водночас, ПК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – із 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: зі вмістом сірки більше 0,2% – із 65 до 90 євро за тонну, зі вмістом сірки 0,035-0,2% – із 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% – із 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% – із 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – із 110 до 132 євро за тонну.