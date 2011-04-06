«Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 2,4%

За оперативними даними, енергогенеруючі потужності, що перебувають в управлінні НАЕК «Енергоатом», у січні-березні ц.р. збільшили виробництво електроенергії на 2,4%, або 548,2 млн. кВт/год, порівняно з січнем-березнем 2010 року - до 23,436 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, АЕС компанії в березні ц.р. скоротили виробництво електроенергії на 5,1% порівняно з березнем 2010 р. - до 7,603 млрд. кВт/год.

Зокрема, за звітний період Хмельницька АЕС (ХАЕС) збільшила виробництво електроенергії на 1,8% - до 4,360 млрд. кВт/год, Південно-Українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС - на 8%, до 4,574 млрд. кВт/год, Запорізька АЕС (ЗАЕС) - на 3,8% - до 10,980 млрд. кВт/год.

Водночас Рівненська АЕС (РАЕС) у січні-березні ц.р. скоротила виробництво - на 7,5%, до 3,460 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівської ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, в січні ц.р. збільшилося на 6,7% - до 58,9 млн. кВт/год.

На генпотужностях відокремленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», який перейшов в управління компанії в 2009 році, в січні-березні ц.р. вироблено 2,1 млн. кВт/год електроенергії, що майже в 2 рази більше, ніж у січні-березні минулого року.

За оперативними даними, у першому кварталі ц.р. «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 22,114 млрд. кВт/год електроенергії, що на 7,5%, або 280,2 млн. кВт/год, більше, ніж у січні-березні 2010 року.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії в січні-березні ц.р. становила 43,7%, у березні - 42,9%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-березні ц.р. становив 78,3% проти 76,4% у січні минулого року. При цьому за підсумками кварталу ц.р. найбільший КВВП було зафіксовано на ХАЕС - 101,1%, найменший - на РАЕС - 56,5%.

У січні-березні 2011 р. зафіксовано 4 облікових порушення в роботі АЕС - стільки ж, скільки за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» прогнозує, що в 2011 році корисний відпуск електроенергії генпотужностіями компанії становитиме 83,4 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2010 році «Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 89,36 млрд. кВт/год.