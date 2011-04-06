Азаров закликає економити нафту і газ, що видобуваються в Україні

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає раціонально використовувати та економити нафту й газ, які видобуваються в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що раціональне використання цієї сировини дозволить стабілізувати ціни на пальне в Україні.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд працює над створенням вітчизняної бази із видобутку нафти й газу, проте для реалізації цих проектів необхідний час.

«На це потрібні роки й величезні капіталовкладення. Уряд займається цією перспективною роботою, проте ще раз нагадую, що результати будуть у відносно віддаленій перспективі», - сказав М.АЗАРОВ.

«Необхідні термінові рішення для стабілізації цінової ситуації вже сьогодні. Які це можуть бути рішення? Перш за все, максимальна економія й ефективне використання власної нафти й газу. Їх не багато, тим більше важливо, щоб кожна тонна нафти пішла на стабілізацію цін. Сьогодні це головне завдання й персональна відповідальність міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд планує знизити акцизи на бензин і дизпальне.