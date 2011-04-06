«Укргідроенерго» скоротило виробництво електроенергії на 8,5%

Гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції, що експлуатуються ВАТ «Укргідроенерго», в січні-березні 2011 року скоротили виробництво електроенергії на 8,5%, або 302,64 млн. кВт/год порівняно з січнем-березнем 2010 року - до 3,243 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у березні ГЕС-ГАЕС компанії скоротили виробництво на 19,3%, або на 261,5 млн. кВт/год, - до 1,096 млрд. кВт/год порівняно з березнем.

Зокрема, в січні-березні Дністровська ГЕС скоротила виробництво на 40,8% - до 241,7 млн. кВт/год порівняно з січнем-березнем 2010 року; Канівська ГЕС збільшила виробництво на 15,4%, до 286 140 000 кВт/год; Кременчуцька ГЕС скоротила - на 11,2%, до 412,85 млн. кВт/год; Дніпродзержинська ГЕС скоротила - на 20,9%, до 377,8 млн. кВт/год.

Дніпровська ГЕС у січні-березні ц.р. скоротила виробництво на 26,1% - до 1,143 млрд. кВт/год; Каховська ГЕС - на 25,9%, до 475,96 млн. кВт/год; Київська ГЕС - збільшила на 16,6% - до 235 млн. кВт/год; Київська ГАЕС - збільшила на 17,4%, до 41,09 млн. кВт/год.

На першому гідроагрегаті Дністровської ГАЕС, що працює в режимі дослідно-промислової експлуатації, з початку року вироблено 29,8 млн. кВт/год електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Укргідроенерго» в 2010 році збільшила виробництво електроенергії на 10,3%, або 1,159 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 12,434 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.