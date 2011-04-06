Україна збільшила транзит газу до країн Європи на 10,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна», за оперативними даними, в січні-березні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 10,5%, або на 2,765 млрд. куб. м, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 роком, до 29 млрд. 186,56 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні відзначають, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-березні збільшилося на 5,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 роком, до 51 млрд. 555,71 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, в порівнянні з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МР - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України становить: на вході - 288 млрд. куб. м, на виході - 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.