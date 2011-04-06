ВР впорядкує питання соцзахисту населення на територіях зон спостереження

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 310 народних депутатів з 384, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, передбачено приведення статті 12-1 Закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" у відповідність із Податковим кодексом.

Документ передбачає врегулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв`язку з обов’язками експлуатуючої організації виконувати норму Закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", що передбачає право населення, яке проживає на території зони спостереження, на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності.

Законопроект містить визначення порядку справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Згідно з документом, ставка збору для експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок має встановлюватися у розмірі одного відсотку від обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України за відповідний період (без урахування ПДВ). Для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об´єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, ставка збору має встановлюватися (у відсотках до вартості його будівництва) окремо для кожної установки або об`єкта. Розмір збору, що сплачується такими підприємствами, має встановлюватися Верховною Радою у відсотках до вартості будівництва окремо для кожної установки або об`єкта при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об´єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.