Мінекономіки підвищило коригуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту

Міністерство економіки України підвищило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту й газовий конденсат за березень 2011 року на 11,8%, порівняно зі встановленим для лютого ц.р., – до 1,5796.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводився з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в березні 2011 року зросла до 111,13 дол. за барель порівняно з 101 дол. у лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. Коригуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економіки щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі й базової ціни нафти – 560 грн. за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коригуючий коефіцієнт, затверджено новим Податковим кодексом, прийнятим Верховною Радою в грудні 2010 року. Для нафти й газового конденсату, що видобуваються з глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 2141,86 грн./т, із більшої глибини – 792,54 грн./т.