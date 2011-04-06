Україна в березні імпортувала газ по 263,04 долара за тис. куб. м

Україна в березні цього року здійснювала імпорт природного газу за ціною 263,04 дол. США за тис. куб. м.

Про це повідомляють на сайті Міністерства економіки України.

«Митна вартість березневих партій природного газу, заявлених декларантами, в перерахунку на 1000 куб. м складає 263,04 дол.», - наголошують у повідомленні міністерства.

У зв`язку з цим Мінекономіки зберегло величину коригуючого коефіцієнта для розрахунку рентної плати за природний газ за березень 2011 року на рівні, встановленому для лютого - 1,4654.

Нагадаємо, в кінці грудня 2008 року Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Відповідно до закону, рентна плата за природний газ, у тому числі нафтовий (попутний), буде регулярно індексуватися на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.

Ця ж норма збережена в новому Податковому кодексі, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Кодексом встановлено такі ставки рентної плати: на газ, видобутий на глибині до 5000 м, - 237 грн. за тис. куб. м, понад 5 тис. м - 118,5 грн. за тис. куб. м. До обсягів газу, видобутого і в подальшому реалізованого для потреб населення, застосовуються знижені ставки рентної плати: 59,5 грн. за тис. куб. м для видобутого на глибині до 5000 м, 47,4 тис. грн. за тис. куб. м - понад 5000 м. Для газу, що видобувається для потреб населення на морських родовищах у межах континентального шельфу, ставка рентної плати встановлена на рівні 11,85 грн. за тис. куб. м.