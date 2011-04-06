«Нафтогаз» продав «Укрексімбанку» ОВДП на 1 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» продала ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про результати відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, «Нафтогаз України» продав 1 млн. облігацій (номінал 1 тис. грн.) одним лотом з кодом UА 4000092134.

Ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить 1 млрд. 64,71 млн. грн.

Відповідний договір сторони підписали 1 квітня.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» для розрахунків за імпортний газ з російським «Газпромом» регулярно здійснює продаж ОВДП «Укрексімбанку» і «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.